R. & P.

CAULONIA – Sul progetto relativo al waterfront che interessa i Comuni di Caulonia, Roccella Ionica e Marina di Gioiosa Ionica relativamente degli interventi che riguardano la riqualificazione e della messa in sicurezza, l’Amministrazione Comunale di Cauloniain più occasioni si è resa disponibile ad un confronto diretto con la cittadinanza.

Il 12 ottobre dello scorso anno, in particolare, si è svolto un incontro pubblico, – presso l’Auditorium della Pace Angelo Frammartino – nel corso del quale hanno preso parte numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni locali, molti dei quali sono intervenuti per rappresentate, in piena libertà, le proprie considerazioni confrontandosi con alcuni tecnici che fanno parte del team di progettisti dell’opera che, si ricorda, rientra in fondi della Città Metropolitana. In quella circostanza l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cagliuso ha promosso l’incontro per affrontare in maniera assolutamente democratica la questione di interesse collettivo, ricordando l’impegno al confronto con i tecnici e progettisti dei lavori.

Nel corso dei mesi seguenti con i comitati di cittadini, con le attività balneari, le associazioni e con chiunque abbia chiesto di partecipare ci sono stati anche svariati incontri e tavoli tecnici alla presenza del Rup, inoltre ci sono stati momenti di dialogo e di condivisione, in cui molte istanze dei cittadini sono state accolte e sono diventate infatti oggetto di variante.

L’Amministrazione comunale di Caulonia ha ribadito anche nell’ultimo consiglio comunale, che si è svolto il 30 settembre, la disponibilità a procedere con nuovi incontri per discutere sul progetto sia con i cittadini e sia con i rappresentanti di comitati, compreso il comitato “Mare Nostrum” rappresentato dal signor Bruno Grenci, che era presenta nel corso del civico consesso di lunedì scorso ed al quale viene rivolto l’invito a presenziare anche al consiglio comunale che sarà indetto a breve dopo la riunione dei capigruppo proprio sul tema dei lavori del lungomare, per discutere ed approfondire, in particolare, sotto l’aspetto tecnico, lo stato di fatto del waterfront.

L’Amministrazione di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, ribadisce che il progetto e ogni atto deliberativo consequenziale non era e non è di competenza comunale e, quindi, non si comprendono certe affermazioni riportate su alcuni organi di stampa relativamente ad asserite “anomalie” che farebbero “dubitare della legittimità dell’atto deliberativo” che sarebbero da ricondurre, in maniera erronea, a all’attuale gestione amministrativa.