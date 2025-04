R. & P.

SIDERNO – Il sindaco Mariateresa Fragomeni ha ricevuto in mattinata i rappresentanti della Pro Loco di Siderno (ideatrice del premio Civiltà e Lavoro), superando, al termine di un confronto aperto e costruttivo, ogni malinteso relativo all’edizione della manifestazione prevista per il prossimo I maggio.

La presidente Antonella Scabellone, il suo vice Agostino Santacroce e i dirigenti Antonella Verteramo e Domenico Leandri, in rappresentanza anche degli altri componenti del direttivo, hanno ribadito le posizioni espresse nel verbale di riunione del direttivo della Pro Loco dell’8.04.2025, alle quali hanno fatto seguito le ragioni dell’Amministrazione Comunale, in ossequio al voto unanime espresso dal consiglio comunale nella seduta di martedì scorso.

È emerso che la Pro Loco essendo ideatrice, nonché istitutrice, insieme al Comune, del Premio, ha pieno titolo a partecipare ai lavori preparatori in vista della revisione del regolamento.Tuttavia, non essendoci i tempi tecnici per riaprire il tavolo di concertazione, data l’imminenza del premio, si è deciso di rinviare il confronto a dopo lo svolgimento della manifestazione, a conclusione della quale le parti si incontreranno di nuovo per riprendere il dialogo sull’opportunità di apportare ulteriori modifiche al regolamento in seno alla comunione consiliare.

Al termine dell’incontro, grazie allo spirito costruttivo manifestato e alla mediazione del sindaco Fragomeni, sono state superate le incomprensioni sorte e si è convenuto di procedere come deliberato dal civico consesso per l’edizione in programma il prossimo I maggio.

Tutto ciò in quanto il Premio Civiltà e Lavoro rappresenta una delle iniziative più amate dalla comunità e che ogni anno riconosce l’impegno profuso da alcuni dei propri cittadini più meritevoli, laboriosi e rispettosi della legge.