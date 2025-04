SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Presso lo stadio Comunale “G.R. Macrì” si è disputato uno degli incontri più belli per quanto riguarda la tattica, il tifo e le emozioni. In uno stadio gremito di tifosi giunti in massa da Reggio Calabria e dintorni, la Reggina ha dovuto tirare fuori tutte la sue capacità per conquistare la vittoria. Un Locri equilibrato, con un gioco di squadra tecnicamente al pari della squadra ospite, ha realizzato tre reti, di cui una annullata per fuorigioco. Fino all’ultimo secondo nonostante i tempi extra concessi dal direttore di gara, il Locri ha saputo contenere con dignità e orgoglio il suo gioco, ma come si dice “il pallone è rotondo” e la Dea bendata spesso si dimentica di te.

VIDEO