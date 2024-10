di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – Riparte Frecciarosa- la prevenzione viaggia in treno,la campagna promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS che è giunta alla quattordicesima edizione. Il progetto gode del patrocinio del Ministero della Salute, con la partecipazione dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Enti-Istituzioni, tra cui Farmindustria, e il patrocinio delle maggiori Società Scientifiche Italiane. Quindi, per favorire la prevenzione e una corretta informazione, dal 1° al 30 ottobre (dal lunedì al venerdì) i viaggiatori a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e treni del Regionale, potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sulla prevenzione oncologica grazie ai medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica. Su alcuni treni sarà possibile richiedere una consulenza medica ed effettuare una visita a bordo treno in spazi dedicati e riservati. La consulenza gratuita sui temi di salute e prevenzione del tumore al seno potrà essere prenotata direttamente a bordo, rivolgendosi ai volontari di Fondazione IncontraDonna che passeranno lungo il treno. La consulenza sarà confermata in base a disponibilità.

Inoltre, sulla piattaforma “Frecciarosa.it” saranno prenotabili anche quest’anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). L’obiettivo è promuovere la prevenzione primaria, i corretti stili di vita e incentivare l’adesione ai tre screening oncologici come modelli di sanità pubblica attivi in Italia: lo screening mammografico, il pap test/HPV DNA test, e la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Sempre a bordo dei treni, medici e volontari distribuiranno anche il “Vademecum Salute” redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, l’abc della prevenzione, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, viaggiante e non, e scaricabile in versione digitale sia in lingua italiana che inglese.

Sottolinea la prof.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di Fondazione IncontraDonna: “Anche quest’anno, offriremo consulenze mediche gratuite “a bordo” sia alla popolazione femminile che a quella maschile. I nostri volontari porteranno messaggi di salute volti a incoraggiare famiglie, donne, uomini, bambini e le persone più anziane a prendersi cura di loro stessi, contribuendo, al tempo stesso, a rafforzare il valore e la fiducia nel nostro Sistema Sanitario Nazionale”. Sostiene la dott.ssa Maria Rosaria Campitiello, Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute: “Promuovere la salute delle donne significa investire nel futuro della nostra società. La prevenzione è lo strumento più potente che abbiamo per garantire benessere e longevità. Come Ministero della Salute, siamo impegnati a sensibilizzare e facilitare l’accesso ai controlli e alle cure preventive, affinché ogni donna possa prendersi cura di sé e affrontare il domani con fiducia. A tal fine è necessario garantire una comunicazione chiara, trasparente e accessibile a tutti, affinché ognuno possa contribuire nel preservare il benessere comune. Solo attraverso una prevenzione costante e capillare possiamo costruire un sistema sanitario più forte e una popolazione più sana”.

Il treno arriverà in Calabria il 21 OTTOBRE: COSENZA – REGGIO CALABRIA CENTRALE (9.23-12.14)

ANDATA: Regionale – Codice Treno: R5556 (9.23-12.10) Stazione: Cosenza. Fermate: Castiglione Cosentino – Paola – Amantea- Lamezia Terme Centrale -Vibo Valentia – Pizzo – Rosarno – Gioia Tauro- Palmi – Bagnara – Scilla -Villa San Giovanni – Reggio Calabria Lido.

RITORNO: Regionale Codice Treno: R5564 (12.58-15.40) Stazione: Reggio Calabria Centrale. Fermate: Reggio Calabria Lido -Villa San Giovanni –Scilla – Bagnara – Palmi – GioiaTauro – Rosarno – Vibo Valentia – Pizzo – Lamezia Terme Centrale – Amantea – Paola -Castiglione Cosentino.