R. & P. nota del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

CROTONE – In seguito alla segnalazione inviata dal Comitato Cittadino Aeroporto Crotone ad ENAC in merito alle criticità registrate nei collegamenti aerei sulla tratta Crotone – Roma – Crotone, la Direzione Territoriale ha comunicato in data odierna di monitorare costantemente la qualità del servizio offerto dai vettori operanti negli scali calabresi, per quanto di propria competenza. In modo particolare, il vettore Sky Alps è stato sensibilizzato dall’Ente Nazionale circa la necessità di offrire un servizio puntuale e affidabile, minimizzando i disagi ai passeggeri causati da eventuali situazioni contingenti. ENAC informa che la compagnia ha assicurato di aver adottato misure idonee per garantire la piena regolarità operativa dei voli in regime di continuità territoriale. Le criticità emerse saranno risolte entro il 14 aprile p.v.

Ancora una volta, un ruolo fondamentale è svolto dal Comitato Cittadino per l’Aeroporto di Crotone, che da tempo vigila attivamente sul corretto funzionamento e sulla valorizzazione di questa infrastruttura strategica per l’intera area ionica calabrese. L’aeroporto “Sant’Anna” rappresenta infatti un presidio essenziale per la mobilità dei cittadini, lo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio.

Il Comitato continuerà a mantenere alta l’attenzione e a farsi portavoce delle istanze della comunità, affinché l’aeroporto di Crotone riceva il giusto riconoscimento e le adeguate garanzie di operatività stabile e regolare.