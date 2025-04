R. & P. Nota del gruppo consiliare di maggioranzaPartito Democratico

SIDERNO – Perennemente a corto di idee e proposte per la Città, le minoranze consiliari continuano a dedicarsi all’attività a loro più congeniale: la strumentalizzazione politica, agitata come una clava e spesso in contrasto con la realtà. Arrivano persino a smentire le proprie stesse determinazioni, assunte sia in sede di commissione che in aula plenaria.

È un atteggiamento che sfiora la schizofrenia politica, oltre ad essere platealmente populista, quello mostrato dai gruppi “Siderno 2030” e “La Nostra Missione” durante la discussione del primo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale di martedì pomeriggio. Dopo aver concordato le modifiche al regolamento del premio “Civiltà e Lavoro” nelle due riunioni della terza commissione presieduta dal consigliere Carmelo Scarfò, e dopo averle condivise anche in conferenza dei capigruppo, hanno proposto all’improvviso di sospendere i lavori consiliari. Pretesto? Un verbale dell’assemblea della Pro Loco, pervenuto solo l’11 aprile, con cui chiedere di congelare le modifiche in vista dell’edizione del 1° maggio, rinviandole al 2026.

In sostanza, volevano far saltare il banco, perdere tempo, gettare discredito su un lavoro di revisione che – avviato settimane fa – mira a preservare e rilanciare il prestigio del premio, valorizzando le qualità morali e l’impegno civico dei premiati. Come se non fosse nota da tempo, e ribadita in due occasioni dall’assessora Francesca Lopresti alla presidente della Pro Loco, la volontà di coinvolgere la commissione consiliare e il consiglio comunale su questa proposta.

Tutto questo, basandosi su un verbale trasmesso a iter concluso, nel tentativo maldestro di caricare di significati politici una richiesta proveniente da un’associazione di volontariato – la Pro Loco – che è, per sua natura, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, pur svolgendo un ruolo importante nella promozione sociale e turistica.

Ma si sa: per le minoranze tutto fa brodo. Il capogruppo di “Siderno 2030”, Domenico Sorace, è arrivato a prefigurare scenari traumatici di ritiro della Pro Loco dalla partecipazione al bando, scenari che – a leggere bene il verbale – semplicemente non esistono. Nel frattempo, il leader de “La Nostra Missione”, Domenico Catalano, ammetteva serenamente in aula di non conoscere il regolamento del premio, pur esprimendo giudizi politici e avanzando proposte operative.

È evidente il gioco delle parti messo in scena: dopo aver votato con la maggioranza le modifiche, ora cercano visibilità con una polemica sterile, rilanciata puntualmente sui social.

La verità è semplice: il percorso di revisione, prerogativa del consiglio comunale, è stato condiviso fin dall’inizio con la presidente della Pro Loco. Nessuna obiezione era arrivata dai rappresentanti delle minoranze in commissione, né dai capigruppo in conferenza. Tutto lasciava presagire una votazione rapida e serena. E invece, all’ultimo minuto, le opposizioni decidono di alzare un polverone, cercando di mettere in discussione ciò che loro stessi avevano approvato.

Un teatrino che, martedì in aula e ieri sui social, ha raggiunto il parossismo.Come ha ricordato il sindaco nel suo intervento conclusivo, la disponibilità ad ascoltare i rappresentanti della Pro Loco per eventuali miglioramenti al regolamento c’è sempre stata e continuerà a esserci. Nonostante le strumentalizzazioni di chi finge di ignorare il ruolo prezioso che la Pro Loco – così come molte altre associazioni cittadine – svolge al fianco dell’Amministrazione per lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della città.Basta visitare il sito www.prolocosiderno.it per trovare, in evidenza sulla home page, il post dedicato all’evento “Sguta 2025”, organizzato insieme all’Amministrazione e previsto per il lunedì di Pasquetta. Un’ulteriore conferma della sinergia che ci unisce.

Ringraziamo la Pro Loco per il suo impegno costante e restiamo in attesa – anche noi – che le minoranze smettano le loro pantomime e inizino finalmente a lavorare per il bene di Siderno.