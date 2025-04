R. & P.

SIDERNO – Massima disponibilità e atteggiamento propositivo in vista di una stagione che dovrà essere all’altezza delle aspettative di bagnanti e turisti. È quella manifestata dagli imprenditori del settore balneare che ieri mattina hanno incontrato l’Amministrazione Comunale nell’appuntamento che ha concluso un ciclo di riunioni convocate dall’assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari.

È stata quest’ultima a dare il benvenuto ai numerosi presenti, ribadendo lo spirito di collaborazione e supporto agli operatori che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni ha dimostrato sin dal suo insediamento.

Accanto a lei, il dirigente dell’area 3 del Comune, ing. Lorenzo Surace, la responsabile del settore Urbanistica, arch. Angela Alfieri e l’ing. Vincenzo Varano del servizio Demanio.

L’ing. Surace ha esordito rimarcando la disponibilità del Comune a rinnovare le concessioni balneari fino al 2027, in un momento di grandi cambiamenti nel settore, tra l’applicazione della direttiva Bolkestein e i numerosi pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa che spesso rendono ancora più complesso il quadro normativo vigente. Una disponibilità alla quale, come ha sottolineato lo stesso dirigente, dovrà fare da contraltare una decisa assunzione di responsabilità da parte degli operatori del settore «tenuti a garantire con la massima cura – ha detto Surace – decoro, accessibilità e dignità di ogni stabilimento, sia per realizzare gli obiettivi comuni alle città che hanno ottenuto la Bandiera Blu della Fee che per innalzare gli standard qualitativi delle strutture, che dovranno adempiere a tutti gli obblighi, non ultimi quelli relativi al pagamento delle quote». Su tutto, conta quella che l’ing. Surace ha definito «la dignità degli stabilimenti balneari, che per noi rappresenta una priorità assoluta».

Dopo l’intervento dell’arch. Alfieri, che ha rimarcato l’importanza delle prescrizioni relative alla sicurezza, ribadendo la disponibilità degli uffici a fornire tutti i chiarimenti necessari, il confronto è proseguito con un approfondimento sulla necessità di rispettare la normativa sull’utilizzo congruo e consapevole della Bandiera Rossa in caso di necessità di disporre il divieto temporaneo di balneazione e sul ruolo e sulla formazione professionale dei bagnini, e gli interventi degli imprenditori che hanno formulato alcuni quesiti, ricevendo tutte le delucidazioni richieste. Agli stessi verrà rilasciata la proroga delle concessioni entro fine settimana.