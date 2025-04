La soddisfazione del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI)

R. & P.

LAUREANA DI BORRELLO – <<Sono particolarmente entusiasta dell’adesione di Giovanna e Vincenzo, due giovani consiglieri comunali intraprendenti, proattivi, che desiderano contribuire alla crescita sociale, culturale, economica e politica della propria comunità. Trovo particolarmente significativo e bello vedere giovani animati dall’amore per il proprio comune – dichiara – che intendono rimboccarsi le maniche e cimentarsi in idee nuove e fresche e scelgono di impegnarsi ogni giorno, con serietà e passione e perché no, con il sorriso. In un momento in cui si parla di distacco dalla politica, stiamo invece coltivando entusiasmi in tanti comuni calabresi, dove si registra un nuovo slancio e un rinnovato desiderio di riscatto della Calabria: una regione vincente, protagonista, che sta diventando sempre più attrattiva, grazie a una lungimirante politica regionale che sta già raggiungendo importanti risultati. Che orientano all’impegno. Avanti così>>, conclude Giannetta.