R. & P.

SIDERNO – È stato pubblicato l’avviso finalizzato all’individuazione dei beneficiari che intendono aderire al progetto relativo alla “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità, finanziato con le risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza per le annualità 2019-2021.Si tratta di un’iniziativa finalizzata a garantire l’autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile e dell’empowerment nelle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale a impatto possibilmente decrescente attraverso l’utilizzo di soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente.Le istanze di partecipazione possono essere indirizzate al protocollo dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia entro le ore 12 del 31 ottobre 2024.

Nel seguente link i modelli di domanda e l’avviso pubblico:

https://www.comune.siderno.rc.it/it/news/progetto-vita-indipendente-c-e-tempo-fino-al-31-ottobre-per-presentare-le-istanze-di-partecipazione?type=1