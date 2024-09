di Mario Murdolo

BIVONGI – Nella mia qualità di cittadino bivongese, ex donatore e fondatore dell’Associazione donatori di sangue, esprimo la più afffettuosa solidarietà e vicinanza al presidente Carlo Grazioso, al suo assiduo collaboratore medico dottore Enzo Valenti, a tutti i collaboratori e numerosi donatori per il vile, ingiusto e calunnioso attacco, verso l’importante, invidiabile e benemerita associazione di volontariato, ad opera di personaggi oscuri che usando la discutibile e aberrante arma dell’anonimato gettano fango e odio scaricando la loro innata e congenita carica di odio, invidia e cattiveria.

Però, anche in questo caso, hanno sbagliato bersaglio, perché l’associazione porta avanti da oltre trenta anni un servizio sociale di vitale importanza in un clima di legalità, trasparenza e correttezza. Come si fa a prendere di mira una struttura che mentre la sanità pubblica fa acqua da tutte le parti resiste e continua senza sosta la sua opera di donazione di sangue con periodici e continui prelievi e il prezioso prodotto viene consegnato all’ospedale di Locri per consentire la cura e la sopravvivenza dei numerosi bambini talassemici.

Quindi l’amico presidente Carlo Grazioso e il dottore Enzo Valenti non hanno nulla da temere, dichiarando che ancora più intenso e più determinato sarà il loro lodevole impegno medico-sociale.

Il sindaco di Bivongi Grazia Zaffino ha convocato per domani gli altri sindaci e i cittadini dei paesi della Vallata. Grande e forte lo sdegno e la protesta di fronte a questo inopportuno e ingiusto gesto.