R. & P. Nota Siulp, SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA, Segreteria Provinciale di Reggio Calabria

La Segreteria Provinciale del Siulp di Reggio Calabria esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi del Commissariato di Gioia Tauro, che nella serata del 23 aprile c.a., durante un servizio di controllo del territorio, hanno riportato delle ferite a seguito di un’aggressione da parte di un cittadino extracomunitario.Gli operatori si erano rivolti allo straniero per un semplice controllo documentale, quando lo stesso, senza alcun motivo, non solo si è rifiutato di esibire i propri documenti e di fornire le proprie generalità, ma ha aggredito i due colleghi, che con non poche difficoltà sono riusciti ad immobilizzarlo, ammanettarlo ed a condurlo presso gli uffici del commissariato.Durante tali fasi concitate uno dei due agenti ha subito dei colpi al petto e l’altro ad un gomito e per tali motivi hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e sono stati refertati e giudicati guaribili, il primo in trenta giorni ed il secondo in sette.

Aldilà della gravità dell’episodio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se gli agenti non si fossero fatti trovare pronti a reagire alla scomposta reazione del cittadino extracomunitario, tale vicenda si colloca in un dibattito più ampio sollecitatodalla Segreteria Nazionale del Siulp in merito alle aggressioni ai danni del personale in uniforme e delle cosiddette helping profession.

Ormai si può parlare di un fenomeno di violenza seriale registrando un’aggressione ogni 3 ore ai danni di che si occupa di difendere la sicurezza dei cittadini, non solo, ma in questa triste e impressionante statistica non sono conteggiate tutte quelle operate ai danni di coloro che svolgono un servizio di pubblica necessità o di pubblica utilità come i medici, i sanitari, i professori, i tassisti e gli autisti dei mezzi pubblici o di coloro che sono addetti ai controlli. Il Siulp ritiene che sia necessario un intervento legislativo risolutivo che tenga conto di tale fenomeno e cerchi di contenerlo coniugando nel contempo le esigenze di ordine e sicurezza con le garanzie costituzionali a difesa della libertà e della democrazia. Va sottolineata ancora una volta la grave carenza di uomini e mezzi in tutti i territori di questa provincia, dove purtroppo si registra un’organizzazione, a volte approssimativa, sommaria e non adeguata, dei servizi di controllo del territorio eordine pubblico della quale quest’Amministrazione locale non è esente da responsabilità.

In tutti i commissariati a causa della carenza di personale e di problemi gestionali, spesso non si riesce a garantire una pattuglia per intere fasce orarie, ma nel contempo si richiede a gran voce il rispetto del piano coordinato di controllo del territorio con gravi ricadute sulle responsabilità dei coordinatori della sala operativa e sulla sicurezza degli operatori su strada.

Fattori che da un lato incrementano ulteriormente i rischi per il personale operante e dall’altro generano nei cittadini una costante percezione di insicurezza che si traduce in mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine.

La Segreteria Provinciale del Siulp di Reggio Calabria, continuerà a sollecitare l’Amministrazione ad un confronto costruttivo che possa portare ad un miglioramento del dispositivo di sicurezza in questo territorio che si ricorda essere la base operativa della corsetteria criminale più potente del mondo e nella cui lotta di contrasto non si deve assolutamente cedere terreno, dimostrandosi sempre attenti e soprattutto efficienti.