R. & P.

CATANZARO – <<È stato indetto con delibera del Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria del 7 Ottobre il concorso pubblico per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario per 30 Operatori Socio Sanitari. Anche in questo caso – dichiara Giannetta – le azioni messe in campo dal Commissario ad Acta, il Presidente Occhiuto, in sinergia con il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, si rivelano vincenti>>. Lo annuncia il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

<<Si era creata una certa preoccupazione tra gli Operatori Socio Sanitari che avevano prestato servizio durante la pandemia – racconta il consigliere – cui non era stato rinnovato il contratto alla scadenza. Una preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo – continua – che gli OSS hanno espresso direttamente al Presidente Occhiuto durante un incontro che ho organizzato, insieme al Consigliere regionale Giovanni Muraca, a Palazzo Campanella. Già in quella sede – evidenzia Giannetta – il Presidente aveva individuato la possibile soluzione ed ecco che, anche in questo caso – conclude – la risposta concreta ed efficace che si inserisce nel più ampio sistema di riorganizzazione delle risorse nel settore sanitario regionale>>.