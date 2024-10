R. & P.

SIDERNO – Tre serate da godere gustando un’ottima pizza napoletana in piazza, col tepore di un ottobre che sa ancora di estate. È lo spirito che anima l’edizione 2024 del Pizza Doc Festival, in programma l’11, 12 e 13 ottobre in piazza Portosalvo a Siderno. Una manifestazione organizzata dall’Accademia Nazionale Pizza DOC e dall’artigiano della pizza Vincenzo Fotia, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la supervisione del consigliere delegato agli Eventi Davide Lurasco, grazie alla quale si cimenteranno negli impasti e nei condimenti le principali pizzerie della Riviera dei Gelsomini, mentre domenica 13 saranno presenti i più grandi maestri pizzaioli di tutta Italia, come Salvatore Lionello, Errico Porzio, Marco di Pasquale, Angelo Tramontano, Daniele Gagliotta e l’autrice del libro “Calici e spicchi” Antonella Amodio.

L’apoteosi della pizza napoletana, dunque. Nelle tre serate in cui nella piazza dei grandi eventi sidernesi saranno allestiti mille posti a sedere per gustare la pizza e trascorrere qualche ora lieta con l’animazione di Emiliano Events e i concerti dei Briganti Italiani (venerdì 11), di Koko De Leo (che sabato 12 si esibirà insieme al chitarrista Antonio Cusato e al violinista Francesco Sgambelluri nel suo progetto unplugged “Ti racconto una storia”) e il live degli Altisonanti domenica 13.

Dunque, non rimane che ordinare, sentirne il profumo e perdersi nel trionfo di gusto del piatto più iconico della cucina italiana!