di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte FAI)

CALABRIA – Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città.

Chi parteciperà alle Giornate FAI, animate e promosse dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, avrà l’occasione di scoprire e conoscere la varietà dei tesori di storia, arte e natura che costellano l’Italia attraverso storie inaspettate e racconti inediti. Apriranno le porte e si sveleranno palazzi storici, ville, chiese, castelli; ancora, saranno visitabili musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani, esempi di archeologia industriale e siti produttivi e saranno in programma itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese. L’“Ottobre del FAI”, il cui slogan è “Il futuro dell’Italia nelle nostre mani”, è una grande campagna nazionale che mira a sostenere i progetti della Fondazione e a coinvolgere quante più persone possibili sull’importanza della tutela e valorizzazione di un patrimonio che è di tutti, e verso il quale tutti hanno una responsabilità. Ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Nel 1975 furono Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli che, decidendo di dare vita a una Fondazione dedicata alla salvaguardia di luoghi dimenticati o trascurati, ma meritevoli di tutela, diedero origine al Fai appunto per un forte desiderio di proteggere la bellezza del nostro Paese, per tutelare luoghi speciali, che tutto il mondo ci invidia, ma anche per dare valore a beni minori.

I luoghi, che quest’anno si potranno visitare in tutta la Calabria, sono:

CAMPO CALABRO (REGGIO CALABRIA) :POGGIO PIGNATELLI – CAMPO CALABRO

SANT’AGATA DEL BIANCO (REGGIO CALABRIA): MUSEI E MURALES NEL CENTENARIO DI SAVERIO STRATI

FRANCAVILLA ANGITOLA (VIBO VALENTIA):RACCONTI DI VIGNA: LO ZIBIBBO…BENVENUTO NELLE GIORNATE FAI IL SENTIERO DEL DRAGO: FRANCAVILLA ANGITOLA, TRA ARTE E FEDE.

SCANDALE (CROTONE): SCANDALE: IL PAESE CHE NON TI ASPETTI.

CROPANI (CATANZARO):CROPANI LA PICCOLA VENEZIA VILLA ALBANI.

LONGOBUCCO (COSENZA):CHIESA DELLA MATRICE DI SANTA MARIA ASSUNTA MUSEO DELL’ARTIGIANATO SILANO( SEZIONE BRIGANTAGGIO) MUSEO DELLA GINESTRA, DELLA LANA E DELLA SETA”EUGENIO CELESTINO”.

SPEZZANO DELLA SILA (COSENZA:I GIGANTI DELLA SILA.