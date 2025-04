R. & P.

GERACE – Il Comune di Gerace, da sempre attento alla cura e alla salvaguardia del territorio, ha promosso e sostenuto una nuova importante iniziativa ambientale che ha visto ancora una volta la collaborazione virtuosa tra istituzioni e associazioni del territorio. In sinergia con l’Associazione U.N.ENALCACCIA Pesca e Tiro – Sezione Provinciale di Reggio Calabria e la Fondazione UNA, è stato infatti possibile intervenire per la bonifica di una discarica abusiva presente nell’area comunale, contribuendo in modo concreto alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

L’Amministrazione comunale considera queste azioni parte integrante della propria strategia di rigenerazione ambientale, nella consapevolezza che solo grazie al lavoro condiviso si possono ottenere risultati duraturi. Questa è la seconda discarica abusiva che viene attenzionata e ripulita grazie a questo tipo di interventi, che non si limitano al recupero ambientale, ma rafforzano anche il senso di comunità e il valore della cittadinanza attiva.

L’iniziativa “ Paladini del territorio 2025” si inserisce nel quadro delle attività sostenute annualmente dalla Fondazione UNA, con il contributo delle associazioni venatorie riconosciute, che si mettono a disposizione dell’ambiente per restituire valore e rispetto al territorio.

Il Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, ha dichiarato: 《Questa manifestazione è un esempio concreto di come il nostro Comune, insieme alle associazioni locali, possa dare vita a iniziative di grande valore ambientale e civico. Ringrazio i volontari per il loro impegno, che ha permesso di ripulire un’altra area deturpata. L’Amministrazione continuerà a promuovere e sostenere ogni azione utile alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del nostro meraviglioso territorio》. Un ringraziamento sentito va: al Presidente Provinciale Giuseppe Mauro, al Vicepresidente nazionale Giuseppe Angiò, alle guardie ittico-venatorie Diego Cara e Pietro Serafino, ai volontari: Giuseppe Reale, Mario Giocondo, Roberta Varacalli, Andrea Reale, Elisa Varacalli, Nicolas Reale, Nicolas Giocondo, Renato Varacalli per il supporto logistico comunale.

Questa manifestazione segue la precedente edizione tenutasi due anni fa, che aveva interessato la pulizia della scuola media e del campetto in località Zomino, segno di una continuità di azione che il Comune di Gerace intende preservare e rafforzare.

Il Comune continuerà a collaborare con tutte le realtà del territorio per sviluppare progetti di tutela e rigenerazione ambientale, offrendo il proprio sostegno operativo e istituzionale. Iniziative come questa dimostrano che un futuro più pulito e rispettoso è possibile solo attraverso l’impegno condiviso.