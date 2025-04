di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Città Metropolitana)

REGGIO CALABRIA – Dal 24 al 27 aprile 2025, a Reggio Calabria si svolgerà la prima edizione del “Reggio Calabria street food fest”. Sul lungomare monumentale “Italo Falcomatà” arriva la carovana del gusto con eccellenze enogastronomiche, musica ed intrattenimento.

La manifestazione, promossa dalla Città metropolitana e Comune di Reggio Calabria, è stata illustrata dal sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e da Alberto Palella, amministratore unico di “Eventivamente”, società che organizza l’evento. Per l’occasione verrà realizzato un grande villaggio, già in fase di allestimento, dedicato al cibo da strada e in grado di offrire al visitatore il meglio dell’offerta culinaria calabrese e non solo, compreso il beverage. Le aziende partecipanti sono 37, di cui 35 dedicate alle specialità food e due alle birre artigianali dell’area metropolitana di Reggio. Ogni postazione sarà in grado di soddisfare tutti i palati e infatti è stata prevista anche una casetta gluten free.

Al village si affiancherà l’area del gusto dedicata agli Show cooking, con le preparazioni dal vivo dei più apprezzati chef e gelatieri reggini e messinesi.Inoltre, in tutte e quattro le giornate, la manifestazione prevede anche momenti musicali, con gli Ondasonora, i Briganti italiani, gli Approssimativi e Katia Crocè Kc project e Assioma band. Non mancherà l’accompagnamento dei più apprezzati deejay reggini, tra cui Antonio Venanzi, Claudio Polimeni, Michele Mangiola e Enzo Romeo. L’atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla presenza dei Joculares, compagnia di artisti di strada e animatori che coinvolgeranno adulti e bambini con spettacoli itineranti.

Gli orari di apertura del Reggio Calabria Street food fest saranno: giovedì 24 aprile dalle 18:15 con l’inaugurazione; venerdì 25 aprile orario continuato dalle 11 all’1, sabato 26 aprile dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, domenica 27 aprile orario continuato dalle 11 a mezzanotte.

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha detto: 《L’obiettivo è quello di creare nuove tradizioni. Quello che stiamo facendo in questi anni è lavorare su eventi, attività che stanno entrando nel sentire collettivo, vengono acquisiti dalla cittadinanza che poi li aspetta, formando anche un’attesa positiva sul territorio. Si tratta di manifestazioni che coinvolgono le realtà positive e ci consentono di fare rete, portando e sperimentando situazioni che già hanno riscosso successo in altre città》. E ha aggiunto: 《L’auspicio è che questo festival culinario sia accolto positivamente dalla cittadinanza, ma già abbiamo buoni riscontri, molti ragazzi soprattutto tantissimi giovani, ci stanno scrivendo per capire come è organizzato, riteniamo quindi che sta suscitando curiosità》. Ha poi evidenziato 《Siamo convinti che sarà di successo sia per la qualità dell’organizzazione, sia anche per il periodo in cui abbiamo deciso di svolgerlo, sfruttando la settimana tra le festività pasquali e quella patronale di San Giorgio e la festa della Liberazione. Voglio anche ringraziare il nostro vicesindaco metropolitano Carmelo Versace perché ha seguito direttamente tutto l’iter della manifestazione, che siamo pronti a fare rientrare tra gli eventi storicizzati. Per come abbiamo già programmato da tempo, la promozione turistica del territorio non è più solo circoscritta all’estate o al Natale, ma abbiamo pensato anche alla primavera》.

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha dichiarato: 《Si tratta di un evento fondamentale, storico per Reggio Calabria e per la Città metropolitana, fortemente voluto da questa amministrazione. E’ da circa un anno che i due Enti lavorano per la buona riuscita, in un gioco di squadra capace di coinvolgere molte aziende reggine e con un programma di eventi che ci rende orgogliosi》. E ha concluso: 《Risulta anche particolarmente soddisfacente avere portato un evento che a Messina, in sei edizioni, ha riscosso molto successo, grazie al coordinamento di Alberto Palella e sarà davvero bello poterlo ospitare sul nostro splendido lungomare》. Palella ha detto: 《È un evento che parla di food, racconta di food, ma la vera leva è far parlare il territorio con le proprie eccellenze enogastronomiche, puntiamo a creare un volano commerciale. In quei giorni puntiamo ad avere molte presenze turistiche sia territoriali come extra regione. Alcuni indicatori ci mostrano un alto tasso di stanze occupate nei giorni del festival》. Inoltre Alberto Palella, amministratore unico di “Eventivamente” ha commentato: 《Siamo felicissimi di intraprendere questa nuova avventura a Reggio Calabria. Quel “ponte del gusto” che avevamo annunciato nell’ultima edizione messinese del format adesso è realtà e testimonia la volontà, anche da parte dell’Amministrazione reggina, di creare sinergie comuni per un rilancio concreto della grande area metropolitana dello Stretto. Anche da eventi come il nostro passa infatti la crescita di un territorio, in una visione turistica e di indotto economico. Il RCSFF non è solo cibo, ma un evento completo e immersivo, con tante sfumature di divertimento e convivialità》.