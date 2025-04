SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Quest’anno si è svolta una Via Crucis partecipatissima nonostante la fredda serata, un nuovo itinerario ha visto l’evento religioso percorrere nuove vie tra cui la Traversa 3^ Via Giuseppe Garibaldi e la Via Tevere, proseguendo poi come da vecchio percorso.

Presso il Calvario S.E. Mons. Francesco Oliva, Vescovo diocesano ha officiato la tradizionale omelia.

