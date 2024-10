R. & P.

CAULONIA – Prosegue l’azione di impulso dell’Ambito Territoriale Sociale, con Comune capofila Caulonia, per un welfare sempre più strutturato e capace di incidere concretamente sui bisogni del territorio. È di questi giorni, infatti, la pubblicazione di un nuovo importante bando per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità. L’avviso pubblico, che rimarrà aperto fino al prossimo 31 ottobre, predisposto dai Funzionari dell’ATS e dal gruppo di Coordinamento del Servizio Sociale Professionale, concretizza la programmazione approvata negli scorsi mesi dall’Assemblea dei Sindaci, che raduna i Comuni compresi nella fascia tra Monasterace e Siderno, coordinati dall’Ente capofila Caulonia.

La manifestazione di interesse è rivolta a persone con disabilità, residenti in uno dei 19 comuni dell’Ambito, di età compresa tra i 18 e i 64 anni. La dotazione finanziaria è di 100.000,00 euro, parte a valere sul Fondo Nazionale per la non autosufficienza (annualità 2019 e 2021) e parte cofinanziato dagli stessi Comuni. L’iniziativa prevede l’erogazione di contributi per la realizzazione di percorsi e interventi per favorire una vita sempre meno dipendente dagli altri alle persone con disabilità fisica o intellettiva.

Sono state individuate quattro macro aree di intervento:

Contributo per l’assunzione di assistenti personali contrattualizzati;

Abitare in autonomia, per spese legate all’assunzione di educatori e/o OSS;

Trasporto sociale;

Domotica.