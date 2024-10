di Questura di Reggio Calabria

GIOIA TAURO – Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro hanno arrestato un 28enne che era evaso dal regime di detenzione domiciliare, al quale era stato sottoposto per il reato di maltrattamenti perpetrati a danno dell’ex compagna. L’assenza dell’uomo dalla propria abitazione a partire dalla sera del 29 settembre scorso, alla luce delle gravi condotte violente e persecutorie poste in essere ai danni dell’ex compagna, ha indotto i poliziotti a temere per l’incolumità della donna, che in passato era stata vittima anche di gravi minacce. Un’intensa e tempestiva attività investigativa ha permesso di individuare il soggetto nei pressi di un hotel di Rosarno e di arrestarlo.

La tempestività d’intervento e l’efficacia dell’azione degli agenti del Commissariato di Gioia Tauro dimostrano ancora una volta il grande impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione dei reati e la particolare attenzione e vicinanza alle vittime di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica o di genere.