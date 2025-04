R. & P.

SIDERNO – Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Siderno aderisce alla Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. La Giornata è stata designata dalla risoluzione 62/139 approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a fine 2007 e riunisce le singole organizzazioni dedicate all’autismo in tutto il mondo per invitare alla sensibilizzazione e alla collaborazione sui temi della ricerca, della diagnosi, del trattamento e dell’accettazione generale per le persone neuro divergenti.

Oggi al tramonto, la facciata del palazzo municipale sarà illuminata di blu, colore che evoca sicurezza e desiderio di conoscenza, temi centrali per le persone autistiche e le loro famiglie.