R. & P. nota di Caterina Capponi, Assessore Regionale alle Politiche Sociali Regione Calabria

Cari cittadini, oggi ci troviamo a riflettere su un tema delicato e profondo: le adozioni internazionali. In un mondo che spesso sembra dividere e marginalizzare, ci sono bambini che attendono con ansia una famiglia, un abbraccio, un luogo da chiamare casa. Questi sono i “figli di un Dio minore”, quelli che la società tende a dimenticare, ma che portano con sé storie di resilienza e desiderio di amore.

La nostra regione si fa portavoce di un’iniziativa, che nasce dalla volontà di costruire ponti tra culture e cuori. Stiamo organizzando una serie di incontri gratuiti per coppie in viaggio verso l’adozione internazionale. Questi eventi non sono rivolti solo a coloro che possiedono già il decreto di idoneità rilasciato dall’autorità giudiziaria, ma anche a quelle coppie che desiderano comprendere meglio il cammino che le attende. La nostra porta è aperta a tutti, perché crediamo fermamente che ogni passo verso l’amore e la cura meriti di essere accompagnato.

In questi incontri, guidati dal Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, offriremo informazioni pratiche, formazione e un sostegno umano che va al di là delle mere procedure burocratiche. Vogliamo che ogni futuro genitore senta il calore di una comunità che si unisce per ricordare che dietro ogni documento ci sono volti, sogni e speranze.

L’etica e la filosofia internazionale ci insegnano che ogni bambino ha il diritto di crescere in un ambiente amorevole e sicuro. La nostra missione è quella di ripristinare una giustizia sociale che abbracci non solo i bambini che conosciamo, ma anche quelli che vivono lontano da noi, in terre diverse, ma sempre parte della nostra umanità condivisa.

In questo viaggio, non stiamo solo cercando di “prendere” un bambino, ma di “dare” una nuova vita, una nuova opportunità. Siamo chiamati a riconoscere l’unicità di ciascun bambino, a rispettarne la storia e a dare loro la possibilità di scrivere un nuovo capitolo insieme a noi. Ogni incontro sarà un momento di riflessione, di dialogo e di crescita, un’occasione per esplorare le sfide e le bellezze che l’adozione internazionale porta con sé. Invitiamo tutte le coppie che desiderano intraprendere questo cammino ad unirsi a noi. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui ogni bambino è un tesoro da celebrare e amare.