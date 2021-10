PREMIO BEREBENE Premiato il “Terre di Gerace rosso 2020”

R. & P.

Tra i migliori vini selezionato in tutta Italia dalla guida Berebene del Gambero Rosso il vino dell’azienda “Barone Macrì” Terre di Gerace rosso 2020” riceve il premio Qualità Prezzo Berebene.

A dare comunicazione il curatore William Pregentelli che sottolinea l’importante iniziativa rivolta agli eno-appassionati e agli operatori del settore che puntano l’attenzione alla qualità dei vini senza rinunciare all’accurata selezione dei prodotti migliori. “Per questa trentunesima edizione la Guida che premia il rapporto qualità/prezzo – si legge nella comunicazione – ha premiato 848 vini di ogni Regione reperibili nelle enoteche, vetrine degli shop on line o tra gli scaffali della Gdo ad un prezzo inferiore ai13 €, che rappresentano il meglio della produzione vitivinicola italiana proposto a prezzi contenuti”. Come suggeriscono sempre gli organizzatori “visitando le cantine e i territori del vino italiano e comprando dal produttore ci si arricchisce di un’esperienza in più, spendendo qualche euro in meno”. E questo potrà avvenire nell’agriturismo Modi degustando il vino, assaporandolo a prelibati piatti, oltre alla visita delle cantine che impreziosiscono tutta la tenuta.

Berebene 2022 sarà in vendita presso edicole, librerie e Gambero Rosso e tra le grandi cantine anche quella geracese che aggiunge un altro meritato traguardo e mette sulla tavola un vino giovane e fresco. «Terre di Gerace rosso – ci spiega Giuseppe Fragomeni- prodotto in Calabria nasce da due vitigni autoctoni, il robusto ed elegante nerello calabrese ed il fresco e profumato greco nero. Questa unione dà vita ad un vino di medio corpo, da tutto pasto, che affascina per freschezza e complessità di aromi. Il suo colore è rosso rubino, brillante e trasparente, dagli intensi riflessi porporini; un profumo di buona intensità, netto, marasca sotto spirito e bon bon, finale di petali di rosa secca con un gusto fresco, equilibrato, di medio corpo, tannino fine ma persistente, frutti rossi e morbidezza alcolica. Per i suoi abbinamenti il Terre di Gerace – conclude la descrizione- spazia dai primi piatti, alla piccola cacciagione, ai formaggi poco stagionati, interessante servito a 16 gradi con le zuppe di pesce». Mentre gli appassionati potranno trovare la guida già da novembre, l’azienda si appresta a ricevere comunicazione della data di premiazione che vedrà Barone Macrì tra i migliori vini in una suggestiva cerimonia dove sarà possibile degustare molti dei vini premiati nella nuova edizione della guida