PONTE DELLA SS 106 SUL TORBIDO La denuncia di un automobilista

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE LETTERA FIRMATA:

Carissimo direttore, in primis grazie di esserci come testata giornalistica piccola ma efficiente, mi preme segnalare lo schifo della viabilità del ponte tra Siderno e Gioiosa Marina: sporco, pieno di erbacce, con avvallamenti e raccolta di acqua e da ultimo non illuminato né di sera e né di notte.

Io sono un pendolare della 106, faccio LA spola tra Siderno e Catanzaro e l’altra mattina partendo presto alle 5 sul ponte già poco illuminato c’era un cane molto grande tipo zanna bianca che ostruiva la viabilità già scarsa.

Io dico: ma la competenza per poter illuminare questo maledetto ponte di chi è?

Non ci si potrebbe impegnare tutti a segnalare lo schifo di questa strada per evitare morti, incidenti e poter percorrerla in modo tranquillo e sereno?

È possibile che il calabrese riesce solo a subire e non lamentarsi?

Grazie per l’attenzione