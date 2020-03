DONARONO GEL IGIENIZZANTE Il distretto sanitario della Locride ringrazia i ricercatori dell’Unical

R. & P.

Nei giorni scorsi la Facoltà di Medicina dell’UNICAL di Cosenza ha

donato 100 Kg di gel igienizzante e disinfettante prodotti dal

Laboratorio di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione al

Distretto Sanitario della Locride, che a sua volta lo ha distribuito

ai dipendenti delle strutture sanitarie per il contenimento della

diffusione del virus Covid-19.

Il Direttore del Distretto Sanitario, Dott. Domenico Carbone, con una

lettera di data odierna, ha ringraziato il Prof. Francesco Puoci,

professore associato del Dipartimento di Farmacia e Scienze della

Salute e della Nutrizione.

Il Prof. Puoci, assieme al suo staff di ricercatori, pochi giorni fa

ha reso noto di aver sviluppato in laboratorio una nuova possibile

strategia per il trattamento di SARS-CoV-2 (nuovo Coronavirus). La

terapia si basa sull’utilizzo di anticorpi sintetici monoclonal type

capaci di intervenire prima che il virus infetti la cellula umana. Gli

anticorpi sintetici, rispetto a quelli “biologici”, hanno una maggiore

stabilità e versatilità e costi di produzione più contenuti. Inoltre

possono essere progettati e ulteriormente ingegnerizzati in funzione

della loro applicazione specifica.I prossimi passi sono la

sperimentazione sul virus attivo e poi quella in vivo. Positivi i

primi risultati in laboratorio e brevettata la tecnologia. Ma ora

servono nuovi test.

Allego copia della lettera del Direttore Carbone al Prof. Puoci,

contenente tutti i dettagli della donazione.