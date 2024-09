R. & P.

SIDERNO – Cresce l’attesa e crescono i contenuti in vista della finale della prima edizione del Palio Canoro della Locride, in programma domenica 29 settembre nella sede del Parco di Ercole in contrada Romano a Siderno.

La manifestazione, organizzata da FB Trading Innovation e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Siderno, sposa la campagna per la lotta all’obesità infantile promossa dal distretto del Rotary 2102 Calabria (presidente distrettuale del progetto Vincenzo Ursino e governatrice Maria Pia Porcino) e il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto alla Fondazione “Il Parco di Ercole” che, a sua volta, lo destinerà alla realizzazione del laboratorio di medicina di precisione a sostegno del nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri noto come “Nuova Oncologia Locri Epizefiri”, come già accaduto coi proventi della partita del cuore giocata a Locri lo scorso mese di maggio tra la Nazionale Italia Attori e la selezione di vecchie glorie del calcio locrideo denominata “Le Colonne d’Ercole”.

Giova ricordare che sabato 28 avrà luogo l’ultima giornata di audizioni, alle quali i bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che intenderanno partecipare, potranno iscriversi inviando entro quella data due videoclip con l’esecuzione delle canzoni che vorranno portare in gara. I migliori approderanno alla finale di domenica 29, ma per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di frequentare, per tutto l’ultimo fine settimana di settembre, il campus che sarà allestito dagli organizzatori nella sede del Parco di Ercole, alla presenza di professionisti del mondo della musica, tra cui il direttore artistico, conduttore e manager musicale Massimo Graziano e l’autore di canzoni di successo Gianfranco Grottoli.

Grandi novità sono in serbo anche per la serata finale, alla quale prenderanno parte, in veste di ospiti, il giovane cantante Michele Bruzzese, reduce dal talent show di Rai Uno “The Voice – Kids”, laddove è stato definito “il piccolo Lucio Battisti”, e Frank Murdolo, altra promessa del bel canto.

Chi acquisterà il biglietto d’ingresso riceverà in omaggio un braccialetto cartaceo, mostrando il quale si potrà accedere ai vantaggi delle convenzioni stipulate dall’organizzazione coi numerosi partner della manifestazione, che saranno presenti coi propri stand.