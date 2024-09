di Redazione

LOCRI – Il Circolo Garden tennis Riccio conferma il suo storico prestigio nel mondo del tennis con una estate dedicata a due tornei dal valore sportivo ed emotivo.

Si è svolta dal 19 al 26 agosto la quarta edizione dell’OPEN MIMMO MILETO. Pubblico delle grandi occasioni per la finale che ha visto Alessio Pergola trionfare su un ottimo Femia, entrambi di categoria 2.5, con il punteggio di 75 64. Premiati torneo Open Mimmo Mileto: 1 Classificato Alessio Pergola, 2 Classificato Femia Giovanni, Vincitore della Terza Categoria Antonino Faraone.Grazie al direttivo che ha voluto fortemente riconfermare il torneo in ricordo di una GRANDE PERSONA, Mimmo Mileto, alla famiglia Mileto, in particolare al Dott. Mileto ed infine a tutti i partecipanti provenienti da tutta Italia.

Mentre dal 22 al 29 agosto si è svolto il primo Memorial “Antonietta Palmisani” con una meravigliosa cornice di pubblico a testimoniare l’affetto e il grande amore per Antonietta Palmisani che “manca e mancherà con la sua presenza fisica ma sempre presente nei nostri cuori” come dicono gli amici del Garden tennis a cui lei era molto legata e sempre presente nel club.

Circa 60 tennisti di tutte le età dagli under 10 agli under 18 e 20 OVER amatori nel torneo “AMICI DI ANTONIETTA” sono arrivati a Locri per onorarti e per cercare di vincere questo prestigioso trofeo che diventerà ogni anno un appuntamento imprescindibile per il nostro circolo e soprattutto per i maestri, che hanno voluto fortemente ricordare la Palmisani così.

Premiati Torneo Amatoriale: 1 Classificato Schirripa Giuseppe e 2 Classificato Febbraio Francesco.U 10: 1* Corradini Liam, 2* Nicita Antonio, U12: 1* Varé Tommaso, 2* Zappavigna Giuseppe, U14: 1* Archinà Dino2* Cataldo Giuseppe. U14: 1* Petruzzelli Giorgia, 2* Calabrese Lelia Margherita; U16/18 F : 1* Sara Buonafortuna, 2* Marra Helena U16/18 M: 1* Parlani Franco, 2* Benedetto Giuseppe Antonio.Un ringraziamento al direttivo in particolar modo al presidente Dott. Enzo Schirripa, l’assessore allo sport del Comune di Locri Domenica Bumbaca sempre vicina e presente, il Sindaco Giuseppe Fontana e tutta l’Amministrazione comunale per il loro contributo, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, amico fraterno di Antonietta, la famiglia Palmisani, Giorgia e Rosalba, amiche “sorelle”, ai maestri che con dedizione e professionalità lavorano per la formazione dei giovani, ed infine un immenso grazie ad Amedeo, Lelia e Francesco, figli di Antonietta Palmisani e giovani promesse del tennis.