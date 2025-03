di Redazione

LOCRI – Sarà un’intera giornata di divertimento, spettacolo, cultura ma soprattutto di solidarietà quella promossa dalla Fondazione “Il parco di Ercole” per sabato 29 marzo.

Inizierà alle 8:30 con l’apertura dei cancelli dello stadio “G.R. Macrì” di Locri, laddove sarà possibile acquistare gli ultimi biglietti d’ingresso al prezzo di € 10,00 ciascuno, coi quali si contribuirà alle cause benefiche dell’iniziativa: la ricerca sui trapianti di midollo osseo e cellule staminali e la realizzazione di un laboratorio di medicina di precisione al servizio del reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri. Acquistando il biglietto d’ingresso si riceverà in dono un originalissimo zainetto col kit merenda e l’accesso allo stadio sarà gratuito per i bambini al di sotto dei dieci anni, accompagnati dai genitori.

Quindi, la mattinata inizierà con le esibizioni canore dei giovanissimi Biagio Conti (vincitore della prima edizione del Palio Canoro della Locride) e Michele Bruzzese, volto noto di “The Voice of Italy”.

Quindi, il festoso ingresso in campo degli allievi delle scuole calcio della Locride darà allegria e colore alla mattinata che proseguirà con la premiazione dei vincitori del concorso “Oltre le colonne d’Ercole” al quale hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori del comprensorio, scelti da una giuria presieduta dall’ex Presidente della Regione Nino Spirlì e composta dagli assessori alla Cultura delle città di Siderno (Francesca Lopresti) e Locri (Domenica Bumbaca) e da esperti come i professori Antonio Roselli, Maria Frisina, Giuliano Zucco e Pina Cappelleri Polverari, e da Stefano De Angelis, Aldo Caccamo e Gianluca Albanese. Anche quest’anno sono tre le sezioni del bando: arte, multimedia e letteratura.

Dopodichè Agostino Penna introdurrà in musica la manifestazione, precedendo i saluti delle personalità del mondo medico e scientifico che, con la loro presenza, ricorderanno l’importanza delle nobili cause perseguite dall’iniziativa.

Le partite del triangolare (della durata di 40’ ciascuna) inizieranno alle 10:30, mentre la premiazione dei vincitori avrà luogo intorno alle 13. Tra i calciatori più attesi della Nazionale Attori, il celebre ballerino Stefano Oradei di “Ballando con le stelle” e il protagonista del film “Io Capitano” Seydou Sarr.

Dopo una visita a Gerace nel primo pomeriggio, atleti e ospiti si trasferiranno all’hotel President per la cena di gala e beneficenza, laddove, con un contributo minimo di 50 euro, i commensali contribuiranno alla causa dell’iniziativa e assisteranno pure a uno spettacolo di cabaret che sarà condotto da Franco Oppini.

Oltre a numerose personalità del mondo istituzionale e delle associazioni, interverranno la Garante per i Diritti degli Ammalati della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli e il Direttore Sanitario dell’ospedale di Locri Giuseppe D’Ascoli.