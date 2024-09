R. & P.

REGGIO CALABRIA – Un soggetto a bordo di un’autovettura è stato controllato dalla Volante ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto nei giorni scorsi nella zona sud della città, allorquando gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un uomo alla guida di un’autovettura. Il fermato ha mostrato sin da subito segni di insofferenza ed è stato perquisito sul posto.

L’uomo, reggino di 39 anni, all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 18 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosti a bordo del proprio veicolo. L’attività è proseguita con una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, grazie alla quale il personale della Polizia di Stato ha rinvenuto circa 4 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga. L’autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.