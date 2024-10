R. & P.

Il progetto per la realizzazione di un Rural Center nel Comune di Caulonia, presentato nell’ambito del Piano di Azione (PAL) “Gelsomini” – Appendice “Risorse Aggiuntive DDG 13250/2022”, è rientrato nella graduatoria provvisoria di quelli finanziabili, ottenendo risorse pari a 100 mila euro.

Si tratta di un ottimo risultato che conferma le capacità e la lungimiranza dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, nel sapere cogliere, e dal settore delle politiche sociali unitamente a quello dell’urbanistica.

Un’importante occasione per la crescita sociale e culturale della comunità, convogliando risorse sul territorio attraverso un bando promosso dal Gal Terre Locridee, sulla Misura 16 “Cooperazione” – Intervento 7.4.1, “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”.

«Siamo lieti di aver raggiunto un risultato significativo per lo sviluppo sociale del territorio, che va a consolidare un’attività progettuale intensa e concreta, che ha come obiettivo quello di attivare politiche di welfare di comunità in un contesto di sviluppo virtuoso del territorio».

Così il sindaco Francesco Cagliuso che ha aggiunto: «È un risultato meritato, frutto di un lavoro di squadra, con gli amministratori e gli uffici comunali che hanno operato in stretta sinergia per raggiungere un risultato importante che offre nuove opportunità per Caulonia e, nello specifico, per realizzare sul territorio servizi innovativi che rispondano con nuovi servizi a fabbisogni emergenti nella vita dello nostra comunità».

«L’idea di fondo del progetto è quello di favorire spazi di accoglienza solidale, all’insegna di politiche territoriali condivise in maniera autentica finalizzate al superamento dell’isolamento con azioni concrete che portano ad una concreta inclusione in particolare favorendo la realizzazione di servizi per il miglioramento della qualità della vita e per l’invecchiamento attivo», esordisce l’assessore alle Politiche sociali, Antonella Ierace che ha seguito e voluto fortemente il progetto, ed aggiunge: «È una grande soddisfazione per me in qualità di assessore alle Politiche sociali, aver contribuito ad ottenere fondi che tendono a migliorare la qualità della vita delle persone e nello specifico in questo caso ad una categoria importante: gli anziani che a mio avviso, costituiscono un patrimonio inestimabile soprattutto per le nuove generazioni. Non posso che ringraziare gli uffici comunali con i responsabili dell’Area sociale e Urbanistica in particolar modo il dott.Nicola Ritorto, perché grazie a loro si è ottenuto questo risultato che premia il costante lavoro che viene ogni giorno fatto da questa Amministrazione e, nello specifico, dal settore delle Politiche sociali, sempre attento a cogliere tutte quelle opportunità che ci consentono di poter migliorare i servizi per i cittadini di Caulonia».