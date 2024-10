Il 16 novembre la seconda edizione dell’evento a sostegno del progetto NOLE

R. & P.

GIOIOSA IONICA – È in fase di organizzazione la seconda edizione di “Un Calice per la Vita”, evento promosso e dall’Associazione “Angela Serra” – Sezione Locride, con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori maschili e raccogliere fondi per il progetto NOLE, che si terrà sabato 16 novembre 2024 a Gioiosa Ionica, in Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 19.00.

«Dopo la grande partecipazione alla prima edizione di questa manifestazione, che si è tenuta a Siderno, anche quest’anno la nostra associazione rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione alla prevenzione sulle patologie maschili. L’evento, come da tradizione, sarà un mix di scienza, divertimento e solidarietà, l’obiettivo è sostenere con l’aiuto del territorio il progetto NOLE, che prevede la riqualificazione di uno spazio di mille metri quadrati all’interno dell’Ospedale di Locri, destinato alla creazione di un nuovo reparto di oncologia» ormai in fase di consegna spiega Attilio Gennaro, responsabile dell’“Angela Serra” per la Calabria.

Il testimonial di eccezione per l’edizione 2024 sarà il prof. Ugo De Giorgi, direttore della Struttura complessa di Oncologia Clinica e Sperimentale in terapie innovative ed alte dosi dell’IRST “Dino Amadori”, che terrà un incontro divulgativo rivolto alla cittadinanza sull’importanza della prevenzione dei tumori maschili.

Parteciperanno alla discussione: Dr.ssa Maria Novella Luciani della Direzione generale Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, il Direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria Dr.ssa Lucia Di Furia, il direttore della UOC di Oncologia dell’Ospedale di Locri Dr.ssa Fabiola Rizzuto, il Dr. Angelo Gerace Direttore della UOC di Urologia dell’Ospedale di Locri, Dr. Francesco Luciano oncologo medico, il Prof. Massimo Federico Presidente dell’Associazione Angela Serra, il Dr. Attilio Gennaro Responsabile dell’associazione A. Serra in Calabria e altri professionisti del territorio.

A partire dal primo pomeriggio, diverse attività coinvolgeranno grandi e bambini, dalla passeggiata culturale all’animazione, dagli spettacoli di danza alle esibizioni musicali. E alle 19.00, il grande concerto di beneficenza che vedrà la partecipazione di artisti della Locride, uniti per sostenere la ricerca. Tra i partecipanti: Mimmo Cavallaro, QuartAumentata, Bruno Ferrò, Manuela Cricelli, Mario Muscolo, Dipende di Te e tanti altri artisti locali.

Con un contributo minimo di 5 euro sarà possibile acquistare un ticket per partecipare alla serata, godere di buon cibo, ascoltare musica dal vivo e sostenere il progetto.

«Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo importante appuntamento. Grazie per il vostro immancabile supporto: insieme stiamo facendo la differenza e possiamo continuare a farla» conclude Attilio Gennaro.