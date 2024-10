L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali

di Oipa

ALESSANDRIA – In collaborazione con i Servizi veterinari dell’Asl e il veterinario multizonale di Alessandria Asti, il Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Alessandria ha sequestrato otto cani, due gatti e un cavallo malnutriti e costretti a vivere in un contesto di estremo degrado igienico-sanitario. Sequestrati anche trenta volatili da cortile e una capra. I proprietari sono indagati per maltrattamento di animali e detenzione incompatibile produttiva di gravi sofferenze.

I cani, trovati completamente bagnati a causa della pioggia, con le ciotole piene di acqua piovana e fango, erano in condizioni disperate, magrissimi, costretti a vivere in due box fatiscenti non regolamentari, con cucce di legno deteriorate.

Altrettanto preoccupanti le condizioni del cavallo e della capra rinchiusi in un locale molto sporco insieme ai trenta volatili (galline, oche e tacchini). Tutti vivevano in un ambiente pieno di rifiuti e suppellettili abbandonate. Inoltre, il locale non rispettava le normative minime per prevenire incendi e allagamenti.

Data l’irreperibilità dei proprietari e lo stato d’emergenza, le guardie zoofile Oipa hanno contatto il magistrato di turno per avere l’autorizzazione ad accedere alla proprietà e, tramite il supporto del sindaco, hanno fatto aprire i cancelli da un fabbro.

Tutti gli animali, tra cui anche due gatte incinte, sono stati sequestrati e trasferiti in diversi rifugi della zona, con la speranza che possano risollevarsi al più presto dallo stato di forte prostrazione in cui si trovano.

I controlli veterinari hanno rivelato che lo stato di salute dei cani era gravemente compromesso a causa della malnutrizione e di alcune patologie.

L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento ad Alessandria e provincia, scrivere a guardiealessandria@oipa.org, o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria.

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi