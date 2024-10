di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

CINQUEFRONDI – Era una notte come tante altre per i Carabinieri della stazione di Cinquefrondi, impegnati nel consueto servizio di perlustrazione tra le strade della provincia di Reggio Calabria. Ma quella che sembrava una tranquilla routine si è presto trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Mentre transitavano lungo una via del paese, i due militari si sono accorti di una scena allarmante: una donna, visibilmente in difficoltà, si era improvvisamente accasciata a terra, colta da un malore. Senza esitare un istante, i Carabinieri hanno fermato il veicolo e si sono precipitati verso la donna, che giaceva priva di sensi e in preda a violente convulsioni. Ogni secondo contava.

Con lucidità e prontezza, i militari hanno immediatamente allertato la Centrale Operativa, chiedendo l’intervento del personale sanitario. Nel frattempo, non restavano in attesa: con grande professionalità hanno avviato le prime manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere conoscenza alla donna. Ogni gesto era mosso dalla volontà di salvare una vita.Poco dopo, l’arrivo del 118 ha permesso di trasportare la malcapitata in sicurezza all’Ospedale di Polistena. Ma, prima di lasciare il luogo dell’accaduto, la donna ha chiesto un ultimo gesto, semplice ma carico di gratitudine: voleva ringraziare i Carabinieri che, con la loro prontezza, le avevano salvato la vita.

Un momento di grande spavento per la donna, che si è però concluso senza conseguenze più gravi grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Per loro, invece, un’altra nottata di servizio, portata a termine con il consueto impegno e dedizione. Un episodio che dimostra, ancora una volta, come l’Arma dei Carabinieri sia sempre pronta ad intervenire per proteggere e aiutare i cittadini, in ogni circostanza.