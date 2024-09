di Redazione

SIDERNO – Solo tanto spavento e per fortuna nessun ferito ieri sera a Siderno, quando un pezzo di una giostra in funzione con tantissimi giovani sia seduti sull’attrazione che volteggiava in aria, sia in fila accanto al mezzo meccanico per poter salire alla corsa successiva, si è staccato ad altezza considerevole, cadendo a terra.

Il video dell’accaduto è stato inserito su alcune piattaforme social, dove appunto si vede il pezzo meccanico luminoso che si stacca precipitando mentre la giostra è in movimento.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area interessata.