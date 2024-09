di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – Dopo il napoletano “Caffè sospeso”, che ha avuto un grandissimo successo in tutta Italia e sul cui modello si sono diffuse molteplici iniziative di tutti i tipi e in vari settori (pane sospeso, corredino sospeso, libro sospeso,…), anche a Reggio arriva lo “ZAINO SOSPESO”, progetto promosso dal Circolo Arci Samarcanda, da Arci Reggio Calabria e dal “Comitato di Quartiere Reggio Campi – Villini Svizzeri – Trabocchetto”. Appuntamento , quindi, per mercoledì 11 settembre dalle ore 09:30 alle ore 11:30, presso la piazzetta San Marco di Reggio Calabria dove, in vista della ripresa della scuola, avverrà una raccolta di materiale scolastico da destinare alle famiglie ed ai bambini in difficoltà economica di Reggio Calabria. In un contesto economico difficile l’inizio dell’anno scolastico può far nascere notevoli problemi e relativa preoccupazione. Quindi, per aiutare le famiglie in questo particolare frangente, i cittadini e le attività commerciali reggine potranno contribuire alla donazione e all’acquisto di materiali, nuovi o usati, purché in buone condizioni: zaini, matite, pennarelli e acquarelli, evidenziatori, righelli, squadre e goniometri, carta millimetrata, compassi, quaderni (per le scuole elementari , medie e superiori), fogli da disegno e colorati, diari, cartellette, astucci… Naturalmente, tutto ciò che si ricaverà dalla raccolta sarà successivamente inventariato e distribuito ai bambini con l’obiettivo di creare una scuola sempre più inclusiva e, particolarmente a chi inizia un nuovo ciclo scolastico, sarà fornito un indispensabile articolo, lo zaino.

L’idea di sostenere le famiglie in difficoltà nel coprire le spese scolastiche e universitarie, si è sviluppata grazie al Lions Italia (Multidistretto 108 Italy) che ha deciso di riproporre, dopo il successo del 2023, l’iniziativa ‘Zaino sospeso’. Oltre 50.000 famiglie, in tutta Italia, sono state aiutate dall’iniziativa “Zaino sospeso” grazie alla generosità di tutta la comunità che ha messo a disposizione spazi per i punti di raccolta e all’impegno dei volontari e delle associazioni. Questo progetto, ora diffuso su tutto il territorio nazionale, ha l’obiettivo di garantire un corredo scolastico, si spera completo, a tutti gli studenti che non possono permetterselo, offrendo così la possibilità di intraprendere l’anno scolastico con maggiore serenità. In particolare,l’obiettivo per quest’anno è di ampliare ulteriormente l’iniziativa e ad hoc sono stati organizzati circa 1.500 punti di raccolta in tutta Italia, posizionati in librerie, cartolibrerie, supermercati e negozi di articoli di cancelleria.