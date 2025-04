R. & P.

CATANZARO – È tutto pronto per la cerimonia di consegna del Premio Speciale “Lucia Abiuso”, ideato dal Corecom Calabria, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e con il patrocinio di AGCOM – che ha visto gli studenti protagonisti di un concorso dedicato alla realizzazione di opere audiovisive originali sui temi della sicurezza in rete e dell’uso responsabile dei social media. L’appuntamento è fissato per domani sabato 12 aprile, con inizio alle ore 10, nella Sala del Cenacolo dell’ITTS “Scalfaro” in Piazza Matteotti a Catanzaro. Sarà l’occasione per commemorare la figura di Lucia Abiuso, insegnante catanzarese che ha lavorato a lungo nell’ambito dell’Ufficio scolastico regionale, e vissuto anche una preziosa parentesi politica, lasciando un segno indelebile nel mondo della scuola.

Alla cerimonia, introdotta dal presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, porteranno i propri saluti Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Franca Falduto, Responsabile regionale delle Consulte provinciali studentesche U.S.R. Calabria; Antonio Marziale, Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; Carola Barbato, Coordinatrice dei Presidenti dei Corecom d’Italia; Antonio Montuoro, Segretario della commissione regionale anti ‘ndrangheta. Interverrà successivamente Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Le conclusioni saranno affidate a Wanda Ferro, Sottosegretario Ministero dell’Interno. A moderare la giornata il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. I tre video che hanno riscosso il maggiore gradimento verranno premiati, nel corso della cerimonia, dai componenti del Corecom Calabria – il Vicepresidente Mario Mazza e il Segretario Pasquale Petrolo – con un ulteriore riconoscimento speciale per l’opera più apprezzata in assoluto.

Il Premio Speciale “Lucia Abiuso” rappresenta un unicum anche a livello nazionale perché, per la prima volta, un Corecom italiano ha promosso un sistema di votazione social per un concorso rivolto a scuole primarie, secondarie e università, stimolando la creatività e la partecipazione diretta dei più giovani.