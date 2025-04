di Enzo Romeo (foto fonte repubblica.it)

L’ economia in zona euro tiene e registra una situazione di positiva stabilità. Dobbiamo esserne contenti? Non so cosa rispondere. So che le tasche degli italiani medi, non quelli ricchi, se non piangono, poco ci manca. Sarò un qualunquista di basso profilo, ma rivendico il diritto di dire che l’economia per l’italiano medio è tutto tranne che florida.

Certo mi fa piacere che in occasione dei due ponti saranno 14 milioni gli Italiani che viaggeranno. Buon per loro e auguri di sempre maggiore serenità e divertimento. Ma complessivamente la forza finanziaria è messa male. Colpa anche nostra, colpevoli negli anni scorsi di avere pensato o creduto, perché ce lo hanno fatto credere, che fossimo tutti ricchi.

La affidabilità finanziaria di un tempo ci ha fatto sottoscrivere prestiti e mutui. È stato un errore immenso. C’è stata consapevole speculazione e chi avrebbe dovuto mettere paletti e proteggerci non lo ha fatto. Il risultato? Si è creata una bolla finanziaria che è esplosa, mandando in macerie la credibilità di molti cittadini. Siamo oltre la frutta e sinceramente che la zona euro economicamente regga e vada bene può essere per l’anima di molti disperati un dettaglio insignificante. Complimenti a tutti. Che schifo!