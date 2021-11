SIDERNO il REPORTAGE della manifestazione contro ogni intimidazione (Immagini e Video)

di Gianluca Albanese (foto e video di Enzo Lacopo)

SIDERNO – Una folla multicolore, composta in prevalenza da giovani, giovanissimi e rappresentanti del mondo delle associazioni cittadine, ha partecipato questa mattina alla manifestazione “Siderno è viva; evviva Siderno” organizzata dal movimento #inpiedipersiderno per reagire ai recenti atti intimidatori contro rappresentanti istituzionali e mezzi del Comune.

Il corteo si è mosso da piazza Portosalvo (luogo del concentramento) poco dopo le 11, per dirigersi in piazza Vittorio Veneto passando per il Corso della Repubblica.

Davanti all’ingresso del palazzo municipale si sono susseguiti gli interventi, dopo l’introduzione del giovane Michele Macrì. Hanno parlato Maria Laura, a nome di tutti i rappresentanti studenteschi, il Vice Prefetto di Reggio Calabria Stefania Caracciolo (a capo della Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno dall’agosto del 2018 all’ottobre del 2021), la leader di Libera – Locride Debora Cartisano e la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni, alla quale sono state affidate le conclusioni.

Nel fotoservizio e nelle immagini riprese e montate dal nostro Enzo Lacopo i momenti salienti della manifestazione.

A breve Video REPORTAGE