SIDERNO – Passione, disciplina e lavoro di squadra: è così che potremmo spiegare il motivo di uno spettacolo memorabile che, anche quest’anno, l’International Dance Academy e la HART dance di Toronto hanno deciso di portare in scena per il loro “Ballet Tour”.

L’International Dance Academy, che quest’anno festeggia i suoi 12 anni dall’apertura, è una scuola canadese di danza classica e contemporanea con sede a Toronto. L’Accademia viene gestita dalla stessa fondatrice, Ida Gerasolo, canadese di prima generazione, le cui radici provengono da Siderno. La stessa è affiancata da Martha Hart, ballerina e coreografa canadese, che ricopre anche il ruolo di direttrice artistica di Hart dance, una compagnia professionale di danza contemporanea. La partnership tra I. D.A e Hart dance inizia nel 2014, e quella di quest’anno è la loro seconda tournée in Calabria. Sia Ida che Martha si sono diplomate alla National Ballet School, in Canada, e hanno intrapreso una carriera nella danza professionale sia a livello nazionale che internazionale.

L’International Dance Academy e Hart dance si impegnano a promuovere l’educazione alla danza per i giovani e creare opportunità per ballerini emergenti e professionisti.È l’amore, ma anche il richiamo della nostra bella Italia, che hanno spinto Ida, accompagnata dall’amica e collaboratrice Martha, a tornare in Italia per la seconda edizione del “Ballet Tour”.Lo spettacolo si è mostrato in scena con l’alternarsi di due diversi stili, classico e moderno, capacedi trasmettere eleganza, grinta ed energia.

La serata è stata presentata dal segretario della Pro Loco, Agostino Santacroce, che ha introdotto l’assessore alla cultura del comune di Siderno, Francesca Lopresti e la Presidente della Pro Loco Antonella Scabellone. I rappresentanti di amministrazione Comunale e Pro Loco hanno accolto la delegazione di ballerini italo-canadesi ringraziandoli per la loro presenza e per lo spettacolo di alta qualità che hanno portato a Siderno, perché “la Danza, quando raggiunge livelli così alti, diventa Arte”. Tra il pubblico, tanti maestri e allievi delle scuole di danza locali, rappresentanti delle istituzioni, membri delle associazioni, che hanno gremito la Piazza Portosalvo fino a tarda sera per assistere a uno spettacolo di grande successo. L’appuntamento è rinnovato all’anno prossimo con un’altra tappa sidernese di questo fantastico tour.