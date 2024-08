R. & P.

SIDERNO SUPERIORE – Un passo decisivo nella lotta alla siccità che sta colpendo buona parte del territorio calabrese e che negli ultimi giorni si era particolarmente acuita nella parte collinare del territorio cittadino, con una riduzione della portata di oltre il 50% che costringeva al razionamento dell’acqua a Siderno Superiore e nelle contrade più vicine.

Su impulso lungimirante dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, e grazie al lavoro compiuto dall’Ufficio tecnico (in particolare del Settore Manutenzioni) del Comune con la preziosa collaborazione del personale di Sorical guidato dall’ingegner Massimo Macrì, è stato possibile riportare nei rubinetti di Siderno Superiore e delle zone limitrofe una portata di acqua potabile sufficiente a coprire il fabbisogno idrico di tutto il centro abitato.

Determinante è stata l’opera di adduzione compiuta sfruttando la condotta presente a Siderno Marina tra via Dromo Sud e via Torrente Garino dalla quale l’acqua è stata indirizzata verso un serbatoio (precedentemente dismesso) di Sorical ubicato in contrada Zammariti e, grazie al successivo pompaggio in direzione di contrada Garino e Siderno Superiore, ha permesso la risalita del prezioso liquido nella parte collinare della città.

Si tratta di un’opera progettata e realizzata in venti giorni e che, al di là dell’urgenza di fare fronte a una situazione emergenziale, rappresenta un rimedio strutturale e tale da assicurare una normale portata di acqua potabile su tutto il territorio cittadino per dodici mesi all’anno.

L’Amministrazione Comunale rivolge un particolare ringraziamento per l’opera svolta dagli idraulici comunali e da tutte le maestranze impegnate nei lavori e anche alla popolazione residente per la comprensione dimostrata.