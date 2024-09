R. & P.

ROCCELLA IONICA – “OTTOBREinPOESIA”, il Festival Poetico Internazionale della Sardegna, quest’anno compie 18 anni e, grazie al gemellaggio con il Comune di Roccella Jonica proposto dall’associazione PoP (Progetto OTTOBRE in POESIA APS) di Sassari tramite la scrittrice Antonella Iaschi e accolto dalla neo assessora alla Cultura Rossella Scherl, sbarca in Calabria.

Tre appuntamenti alle ore 19 dedicati alla poesia, alla musica e al confronto/abbraccio fra lingue e culture differenti che trovano nella poesia il rigo comune in cui scrivere le proprie note. L’evento inizierà il 4 ottobre in Piazza Borgo con “Chilometro zero”. Protagoniste le poesie di Maria Rosa Guarneri, Antonella Iaschi, Anzia Lombardo, Antonella Multari e Giusi Verbara. Sarà ospite della serata la giovane pakistana Anisa Matloob, che leggerà una poesia del suo Paese.

Il 5 ottobre al Convento dei Minimi “18 anni di Grande Poesia”, un omaggio ad alcuni dei grandi poeti internazionali che hanno fatto parte del Festival, come Basir Ahang (Afghanistan) che sarà presente anche in questa diciottesima edizione, Ferruccio Brugnaro (Italia), Angye Gaona (Colombia), Jack Hirschman (USA), Izet Sarajlic (Bosnia ed Erzegovina). L’evento si concluderà il 6 ottobre al Parco degli Dei, giardino museo di Mariella Costa in contrada Canne, con la presentazione del libro “Abbracciamo il Mondo” nato da un’idea di Leonardo Omar Onida, padre del Festival e presidente di PoP. L’antologia di Ludo Edizioni è stata il primo libro di poesie e racconti scritto durante la pandemia. Gli utili della vendita del libro sono destinati a Emergency. Sarà possibile acquistarlo al banchetto dei libri che accompagnerà le serate.

Il 4 e il 6 ottobre sarà il quartetto di violoncelli “Sfracellos” con Giuseppe di Chiera, Giovanni Curinga, Gaia Marras e Daniela Orlando ad accompagnare le poesie, mentre sabato 5 gli interventi musicali saranno affidati al saxofono di Francesco Scordamaglia.