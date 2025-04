ROMA-Altri nuovi traguardi letterari conseguiti dalla poetessa locrese Daniela Ferraro, già distintasi in innumerevoli concorsi nazionali ed internazionali in tutta Italia grazie alle sue poesie e alla sua attività culturale in genere. Dall’ambito riconoscimento quale Accademica d’onore (dicembre 2024) presso l’Accademia Cicerone di Roma per “Lo straordinario impegno nella diffusione della cultura”, al prestigioso premio ottenuto nell’Aprile di quest’anno, titolato “Premio Roma Città eterna”- Edizione Speciale Giubileo 2025– finalizzato ad onorare le più brillanti eccellenze romane ed italiane nei diversi ambiti: dalla cultura all’arte, dalla scienza alla filantropia, in occasione dei festeggiamenti per la fondazione di Roma.

L’evento di premiazione, organizzato dall’Istituto per la Cultura italiana in collaborazione con la Fondazione Area cultura, si è svolto a Roma il 14 aprile del mese corrente presso il palazzo Valentini, alla presenza di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, in particolare, l’On. Fabrizio Santori, segretario dell’aula capitolina, che ha espresso il personale gaudio per il valore delle figure premiate “nel plasmare il tessuto identitario della Capitale e dell’intera nazione”.

Alla nostra Daniela Ferraro è stato attribuito l’importante trofeo titolato in particolare “al suo grande valore professionale ed umano” (vedi foto in allegato all’articolo).

Nel mese di Aprile la poetessa ha pure ottenuto un ulteriore Primo premio per l’ultimo dei suoi 5 libri di poesie editi, e cioè “Allo specchio (Confessioni d’Amore”), presso il Premio letterario internazionale “Vitulivaria” di Novoli (Lecce), che ivi si espleterà giorno 26. Quest’ultimo premio è da aggiungersi ai precedenti conseguiti dal libro di cui sopra negli ultimi mesi e cioè: il terzo posto presso il premio letterario internazionale di Castrovillari, il primo posto presso il premio letterario internazionale “Lo Specchio dell’arte” di Pavia, e il diploma di merito presso il premio letterario internazionale di Città della Pieve (PG) del 2024.