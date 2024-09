Chi vorrà donargli una vita serena e piena d’amore può scrivere a guardiealessandria@oipa.org

di Oipa

TAGLIOLO MONFERRATO – Sequestrato dalle guardie zoofile dell’Oipa un cagnolino costretto a vivere nel degrado in un’abitazione nel Comune di Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria. Tutto è partito da una segnalazione che indicava un cane costantemente recluso in un appartamento.

Arrivate sul posto, le guardie Oipa hanno trovato un meticcio di circa due anni abbandonato a se stesso in uno scenario di estremo degrado igienico-sanitario. Ovunque sul pavimento le deiezioni del povero quattro zampe, oltre a sporcizia, sacchi d’immondizia, indumenti e oggetti vari.Sottoposto immediatamente a sequestro, il cagnolino, molto docile e socievole, è andato incontro alle guardie festoso, felice di essere finalmente liberato.

Ora Jack, così è stato chiamato, è ospite del canile “Gugio rifugio”, in provincia di Alessandria, dove attende speranzoso una famiglia che possa circondarlo di affetto, restituendogli tutte le attenzioni che gli sono state negate.

Chi vorrà donargli una vita serena e piena d’amore può scrivere a guardiealessandria@oipa.org.

L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Lodi e provincia, scrivere a

guardiealessandria@oipa.org, o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria.Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi