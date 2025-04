di Mario Murdolo

STILO – Circa un mese fa accompagnando amici a visitare la Cattolica, mi accorsi che la struttura era chiusa per lavori di restauro. Quella stessa mattina numerosi turisti tedeschi, come noi, sono rimasti fuori la Cattolica. Ma proprio per evitare che il gruppo tedesco tornasse a casa deluso Tonino, titolare di un chiosco li nei paraggi, suggerì un’alternativa alla visita alla Cattolica accompagnandoli a visitare le numerose, importanti e antiche chiese incontrate lungo il suggestivo percorso nel bellissimo centro storico. E a conclusione di questa piacevole passeggiata il Cicerone dell’occasione ha invitato la comitiva a contemplare ed ammirare la gigantesca statua del filosofo stilese noto in tutto il mondo Tommaso Campanella autore, tra l’altro, del testo La Città del Sole.

La chiesetta bizantina La Cattolica, deve la sua importanza non solo alla sua particolare struttura architettonica ma maggiormente per la sua storia, i numerosi e importanti eventi storici e per essere stata sede di diverse culture e credenze religiose. La Cattolica che nello scorso anno 2024 ha ottenuto l’invidiabile prestigioso record di presenze, quasi 31.000 può rappresentare un fattore di attrazione anche per altre eccezionali meraviglie che si trovano nel territorio della Vallata dello Stilaro e ne cito qualcuno: Scavi archeologici dell’Antica Kaulon e Museo della Magna Grecia a Monasterace, Cattolica, numerose chiese e centro storico di Stilo, Museo delle miniere ed Eremo di Monte Stella di Pazzano e Cascata del Marmarico, Bagni di Guida acque solfuree, Parco Nicholas Gree, Museo di Arte Moderna e Monastero di San Giovanni Theristis Bivongi. Con i lavori di restauro ultimati, la Cattolica di Stilo riapre le sue porte ai numerosi turisti e non che nuovamente potranno tornare a visitarla.