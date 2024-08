Il 2 settembre la conferenza stampa di presentazione dell’evento al Largo Colonne

R. & P.

ROCCELLA IONICA – Per il secondo anno consecutivo, sarà la suggestiva cornice della chiesa Matrice al Castello Carafa di Roccella Jonica ad ospitare la V edizione del Locrian Department – Festival della Scala Musicale Locrese dal titolo “La Fortezza del Suono”. Il progetto prevede una settimana di Residenza Artistica (8-14 settembre) per la produzione di un’opera musicale originale ed è organizzato, in partnership con il Comune di Roccella Jonica e il Festival Jazz Rumori Mediterranei, dall’associazione NOMA Word a.p.s. che lo ha cofinanziato assieme alla Regione Calabria (risorse P.A.C. 2014-2020 Az. 6.8.3 – 2023).

Nelle serate del 12, 13 e 14 settembre dalle 21.00 alle 22.30 la chiesa Matrice diventerà teatro per la rappresentazione di un’esperienza immersiva unica nel suo genere, durante la quale si potrà assistere gratuitamente ai concerti e alle sessioni di registrazione delle performance. I musicisti accompagneranno il pubblico all’ascolto dei linguaggi musicali contemporanei, attivando un confronto mirato alla comprensione del processo creativo messo in atto e un dialogo multidisciplinare, sonoro e visivo, tra le consegne culturali Magno-Greche, Medioevali e i linguaggi sperimentali delle avanguardie musicali. Gli artisti coinvolti, di caratura internazionale, eseguiranno musica contemporanea basata sulla composizione istantanea e su partiture musicali grafiche ispirate al Modo Musicale Locrio.

Gli artisti ospiti della V edizione del Festival saranno Frances Marie Uitti, consacrata dal New York Times e dal Washington Post come “la violoncellista più interessante del pianeta”; Ingar Zach, maestro di percussioni al Conservatorio di Oslo; Alessandra Rombolà, flautista di origini calabresi e docente al Conservatorio di Madrid; Alessandra Laganà, musicista, ideatrice, autrice e produttrice; Tommaso Marletta, musicista e produttore artistico del Festival Locrian Department e Ingo J.Biermann, film maker berlinese formatosi alla prestigiosa Deutsche Film- und Fernsehakademie di Berlino (DFFB).

La conferenza stampa dell’evento si terrà il 2 settembre alle ore 19.00 al Largo Colonne “Rita Levi Montalcini” di Roccella Jonica, alla presenza del Direttore Artistico Tommaso Marletta, degli artisti Alessandra Laganà e Ingar Zach, del Direttore Artistico di Rumori Mediterranei Vincenzo Staiano e dell’Assessore comunale alla Cultura Rossella Scherl.