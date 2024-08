di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

SAN FERDINANDO – Nel pomeriggio di ieri, un carabiniere libero dal servizio ha sventato un tentativo di furto sul lungomare di San Ferdinando. Il militare, da poco assegnato alla locale Stazione, ha notato tre giovani intenti a rimuovere le pedane di plastica installate dal Comune per consentire l’accesso alla spiaggia, in particolare alle persone con disabilità.Insospettito dal comportamento dei ragazzi, il carabiniere ha immediatamente contattato il Comandante di Stazione per verificare se fosse stata concessa un’autorizzazione alla rimozione delle pedane. Non essendoci alcun permesso, ha deciso di tenere d’occhio la scena, mentre richiedeva il supporto dei colleghi in servizio.All’arrivo della pattuglia, i militari hanno bloccato i tre giovani, scoprendo che parte delle pedane era già stata caricata su un’auto.

Tra i fermati, uno è risultato essere minorenne. Dopo essere stati condotti in caserma per il completamento degli atti, le 11 pedane nascoste nel veicolo sono state sequestrate. I tre giovani, invece, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e interruzione di pubblico servizio. Quest’ultimo reato è stato ipotizzato a causa del ruolo fondamentale delle pedane, che garantiscono l’accesso alla spiaggia anche alle persone su sedia a rotelle.Il minore è stato affidato a un familiare, fatto intervenire in caserma. L’intervento, reso possibile dalla prontezza del militare libero dal servizio, mette in luce ancora una volta l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini, specialmente delle fasce più vulnerabili.Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari, e i coinvolti restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.