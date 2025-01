R. & P.

CAULONIA – E’ intitolato “Sono le nostre orme il sentiero”, il lavoro cinematografico che intreccia le voci degli anziani, la curiosità dei giovani e la bellezza dei luoghi nascosti di Piemonte, Sicilia, Veneto e Calabria, con riprese realizzate nella suggestiva località di Ursini, frazione del comune di Caulonia. Il progetto è stato realizzato da Recosol – Rete delle Comunità Solidali – vincitrice del bando “Educare Insieme”.

La proiezione dell’intero documentario, comprensivo del corto girato ad Ursini, avverrà in anteprima per la Calabria il 25 gennaio 2025, alle 17:30, presso la Biblioteca Comunale in Via Brigida Postorino a Caulonia. L’evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, dell’assessora alle politiche sociali, Antonella Ierace, della consigliera delegata alla pubblica istruzione, Agnese Panetta, dell’assessore alla cultura, Ninni Riccio, del regista che ha girato ad Ursini, Vincenzo Caricari e la coordinatrice del progetto, Roberta Ferruti.

Il documentario di circa 50 minuti racconta le piccole comunità italiane attraverso la partecipazione attiva di giovani e anziani. Avviato nel febbraio 2024 e conclusosi a gennaio 2025, il progetto ha coinvolto quattro aree: Valle di Susa (San Giorio), Alto Vicentino (Laghi), Calabria Jonica (Caulonia) e Madonie (Polizzi Generosa). Queste zone, caratterizzate da collegamenti difficili e da una vita quotidiana complicata dall’isolamento durante la pandemia, custodiscono culture e ambienti straordinari. I giovani hanno intervistato gli anziani delle loro comunità per raccogliere storie ed esperienze significative.

Recosol ha selezionato quattro registi locali per guidare i ragazzi nella formazione cinematografica: Vincenzo Caricari per la Calabria, Luigi Cantore per il Piemonte, Michele Aiello per il Veneto e Claudio Ceino e Giuseppe Di Gangi per la Sicilia.

Il documentario sarà disponibile gratuitamente per proiezioni in scuole e associazioni che ne faranno richiesta scrivendo a segreteria.recosol@gmail.com.

Giovanni Maiolo, Vice Presidente della Rete delle Comunità Solidali, ha espresso soddisfazione per un’iniziativa che promuove il dialogo intergenerazionale e preserva il patrimonio culturale delle piccole comunità italiane, ringraziando anche l’associazione “Ursini Rinasce” per la collaborazione.