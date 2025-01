R. & P.

COSENZA – In occasione della visita, presso la Sede di Cosenza dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRPI), del Prof. Ing. Günter Bloeschl, Ordinario presso il Politecnico di Vienna e l’Università di Bologna, sono stati organizzati dall’IRPI-CNR alcuni seminari, il più importante dei quali è programmato, per giorno 23 gennaio alle ore 16, presso la Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza, nel corso della Conferenza “Una sinergia efficace per la mitigazione del rischio frana: dati e modelli in piattaforme multiscala e circolari”.

La Conferenza è inserita nel Goal 1 Spoke 1 dell’Ecosistema dell’Innovazione (PNRR Tech4You), di cui è coordinatore l’Ing. Coscarelli del CNR-IRPI. Il Prof. Günter Bloeschl svolge attività di ricerca di altissimo profilo in idrologia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti di prestigio, quali la Robert E. Horton Medal della American Geophysical Union, la John Dalton Medal della European Geophysical Union e l’International. È membro della Austrian Academy of Sciences e della National Academy of Engineers degli Stati Uniti e ha ricevuto un ERC Advanced Grant. Èstato Presidente, per oltre 10 anni, dell’International Association of Hydrological Sciences (IAHS). È autore e co-autore di numerosi articoli sulle più importanti riviste scientifiche internazionali, fra cui Nature e Science, specie nel settore dell’idrologia e della difesa del territorio.La Conferenza di giorno 23 prevede, dopo l’introduzione dell’Ing. Coscarelli e i saluti istituzionali di Regione Calabria, Regione Basilicata, Provincia di Cosenza (che ha concesso il patrocinio), Comune di Cosenza, Università della Calabria, Università della Basilicata, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, “Consorzio Tech4You” e Consiglio Nazionale delle Ricerche, la relazione del Prof. Bloeschl su “L’importanza dei Laboratori all’Aperto. L’esperienza dello HOAL in Austria”.

Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dell’Ing. Natale Mazzei, Direttore Ufficio IV per il Superamento dell’Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dott. Domenico Costarella, Dirigente Generale Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, dell’Ing. Tommaso Moramarco, Direttore CNR IRPI e Responsabile Spoke 1 Tech4You.L’Ecosistema dell’Innovazione “Tech4You — Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement” è stato finanziato dal Next Generation EU—Italian NRRP, Mission 4, Component2, Investment 1.5, per la creazione e il rafforzamento degli Ecosistemi dell’Innovazione e la costruzione di Leaders Territoriali di R&S. Per la sua realizzazione, è stato costituito il “Consorzio “Tech4You”, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Obiettivo principale di Tech4You è stimolare il potenziale di innovazione delle regioni Calabria e Basilicata, attualmente classificate come “Regioni in transizione”, creando un ecosistema dell’innovazione, in cui la ricerca scientifica, svolta dalle università e dai centri di ricerca sul territorio, incontri le esigenze dei cittadini e degli enti pubblici, per essere trasferita in prodotti commercializzabili, sviluppati e sfruttati da aziende locali con il supporto di attori esperti del settore dell’innovazione industriale.