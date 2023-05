di Simona Ansani

SIDERNO – Nuove assunzioni per la sede McDonald’s di Siderno e Vibo, un occasione lavorativa davvero importante per i tanti giovani che ambiscono ad avere un posto di lavoro flessibile, attento alle esigenze dei dipendenti, delle donne, con possibilità di crescita all’interno dell’azienda, come spiega il licenziatario dei due ristoranti McDonald’s di Siderno e Vibo, Sergio Scidà.