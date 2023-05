R. & P.

LOCRI – Un altro obiettivo raggiunto, per il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, con due premi assegnati alle allieve Reale Simona (IIIA) e Federica Pitone (IIA), nell’ambito del Concorso letterario ” Città di Campi Bisenzio”, grazie al supporto costante della professoressa Rossella Fontana.

Simona si è classificata al secondo posto ex aequo, sezione C, (poesia singola a tema libero), con il componimento “Era la notte di Ferragosto”, in cui ricorda la tragica morte del Brigadiere Antonino Marino, ucciso a Bovalino nel 1990, per mano della ‘ndrangheta, durante una festa patronale. Federica, invece, ottiene il terzo posto, nella stessa categoria, con il componimento ” Lei, solamente lei, saprà guidarmi”, un confronto con la propria anima, arcana essenza, che orienta alle vette più elevate e ai sospiri più profondi, tutti da scoprire nel tempo dell’adolescenza. Questo conferma come una scuola può essere attenta ad ogni occasione di crescita dei ragazzi, in tutte le loro dimensioni, da quella logico – matematica a quella artistico – letteraria e umanistica. Requisito necessario al fine di preparare eccellenti professionisti del futuro, dediti ad un miglioramento serio della società, sia dal punto di vista delle competenze che dal punto di vista dell’interazione personale. Non si deve pensare che scrivere sia un accessorio per pochi intellettuali, al contrario è una di quelle rare e preziose condizioni, che rendono capaci di onorare il tempo della propria vita con pennellate di bellezza. ” L’ immaginazione è l’eco vagante, che solo un poeta può imprigionare nella rete di un verso” (Antonio Aschiarolo)