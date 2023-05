R. & P.

Non posso affermare di essere stupito dalle notizie che mi giungono all’orecchio in questi giorni e che hanno come protagonista il gruppo di maggioranza.

In effetti un po’ me l’aspettavo visto il modus operandi che ha caratterizzato e caratterizza tutt’ora l’operato del sindaco Campisi.

Ma un conto sono le voci e un conto sono gli atti ufficiali!

Infatti, è notizia ormai certa che cinque consiglieri di maggioranza hanno formalizzato, con una lettera protocollata al Comune alcuni giorni fa, la loro volontà di costituire un gruppo politico autonomo in seno al Consiglio Comunale, denominato “Uniti per Ardore”, prendendo così ufficialmente le distanze dal sindaco Giuseppe Campisi e dall’altro gruppo di maggioranza.

La mancata convocazione del Consiglio per l’approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Amministrazione, era già un chiaro segnale della spaccatura in seno alla maggioranza e, proprio nei giorni passati, a tutti i consiglieri è stata notificata una lettera da parte della Prefettura con cui il prefetto assegna un termine di venti giorni per l’approvazione del bilancio, decorso il quale verrà avviata la procedura di scioglimento del Consiglio, con conseguente nomina di un commissario in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

È lapalissiano che questa presa di posizione da parte dei cinque dissidenti, proprio a ridosso dell’approvazione del bilancio preventivo (con cui si prevede ciò che si vorrebbe fare in futuro e le spese da affrontare per farle), dimostra la volontà da parte degli stessi di prendere le distanze non solo da quanto fatto in passato ma anche e soprattutto da quanto si vorrebbe fare in futuro.

Che le casse comunali, per via di una scellerata gestione della cosa pubblica, fossero allo stremo delle loro forze e che l’equilibrio di bilancio fosse chiaramente negativo, lo avevamo più volte sottolineato in Consiglio comunale e di recente durante l’ultima convocazione dei capigruppo ed evidentemente, su alcuni tra i presenti, è prevalso il buonsenso, così da poter dire “meglio tardi che mai”.

Ci si aspetterebbe lo stesso buonsenso da parte del sindaco che, per opportunità politica, dovrebbe prendere atto della bocciatura del suo “modus operandi” da parte della sua stessa maggioranza e prendere in considerazione le dimissioni dal suo incarico di primo cittadino.

In trepidante attesa di capire come si evolverà la situazione, a nome di tutto il gruppo di minoranza, invito la cittadinanza tutta a riflettere bene sull’accaduto e sulle ripercussioni che certe scelte politiche possono avere sul futuro del nostro paese.



Capogruppo di minoranza

Dott. Giovanni Teotino